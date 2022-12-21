البورصة المصرية تستهل التعاملات على تباين في الأداء

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، تباين في أدائها مع بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في بداية التداولات بنسبة 0.56% إلى مستوى 14442.55 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.06%، عند مستوى 2796.4 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.04%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.04%، في بداية التعاملات عند مستوى 2798.24 نقطة، فيما هبط مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.35% عند مستوى 2585.4 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 201.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 93.6 مليون سهم عبر تنفيذ 10.161 ألف صفقة.

استقرار المؤشر أعلى مستوى الدعم الرئيسي 14500 نقطة

ويتوقع حسام عيد، خبير محلل مالي وخبير أسواق مال، أن استقرار مؤشر البورصة الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 14500 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 14850 نقطة مدعوماً بانتهاء عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الاسهم القيادية والعودة إلى الصعود والأداء الإيجابي مرة أخرى،

وأضاف عيد، في تصريحات لـ"الوطن"، في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار والحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي 14500 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 14200 نقطة، مدفوعاً باستمرار عمليات جني الأرباح والتصحيح لأغلب الاسهم القيادية.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، يتوقع عيد الاتجاه بهذا الاداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2760 نقطة، وفي حالة نجاح المؤشر السبعيني في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2800 نقطة والإغلاق أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 2860 نقطة.