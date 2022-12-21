البابا تواضروس لـ وفد سياحي كندي: خذوا فكرة جيدة عن مصر

رحب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بوفد من إحدى المدارس القبطية بكندا، حضروا اجتماع الأربعاء الأسبوعي، مساء اليوم، من كنيسة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالعباسية.

البابا يرحب بالضيوف

وقال البابا تواضروس: «أيضًا أرحب اليوم بمجموعة الأخوة الأحباء والأخوات والأبناء من مدرسة Philopateer Christian College في كندا، وهذه مدرسة مسيحية قبطية موجودة في كندا في مسيساجا، وهي مدرسة ناجحة للغاية، ولها إدارة ناجحة، وموجود معنا مديرة المدرسة فيبي أبونا أنجيلوس، وموجود معنا أبونا بيشوي وصفي، وبعض الأساتذة».

ربط الأقباط الخارج بمصر

ووجه كلامه للضيوف قائلا: «أهلًا وسهلًا بكم، وأنتم تقومون بجولة في مصر كلها، كأنكم تريدون أن تأخذوا مصر وتعودون بها، هذه الزيارة تقومون بها باستمرار، ولكنها توقفت أيام كورونا بطبيعة الحال».

وأشار إلى أنهم «يحاولون أن يربطوا أولادنا وبناتنا الأجيال الثانية والثالثة والرابعة بمصر، والحقيقة هذا أمر حلو جدًّا، ولهم مقابلات كثيرة مع مسؤولين داخل مصر، ليأخذوا فكرة جيدة عن مصر».

ونظمت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لطلاب المدرسة القبطية بكندا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتعرف على المشروعات العملاقة التي تقوم بها مصر في الجمهورية الجديدة لتحقيق خطط التنمية المستدامة في الألفية الثالثة.