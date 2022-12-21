غدا.. البابا تواضروس يترأس تسبحة كيهك بالكاتدرائية المرقسية

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تسبحة كيهك «سينرجيا 4»، التي تنظمها أسقفية الشباب بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

الأنبا موسى يدعو الشباب للمشاركة

وقد دعى الأنبا موسى، الأسقف العام للشباب، الشباب من سن 18 وحتى 35 سنة للمشاركة في الصلاة والتسبحة، التي تبدأ بصلاة نصف الليل من الساعة الـ10 مساء يوم الخميس، وتختتم بالقداس صباح يوم الجمعة.

من المقرر أن يشارك في التسبحة الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والأنبا موسى، أسقف الشباب، ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وفي وقت سابق، طرحت اللجنة المنظمة استمارة إلكترونية لتنظيم مشاركة الشمامسة بالتسبحة، كما أعلنوا أن الدخول بالنسبة للشباب سوف يكون من خلال البطاقة الشخصية فقط.

معنى سينرجيا

وكلمة سينرجيا هي كلمة يونانية مكونة من مقطعين الأول سين بمعنى «مع»، والثاني ايرجيا ويعني «عمل»، والكلمتين معا تعني «العمل المشترك»، وهو مصطلح آبائي منتشر عند الآباء الشرقيين، ويرد كثيرا عند في كتابات الآباء عن الروح القدس.

وهذا وقد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك 9 ديسمبر الجاري، وهو شهر يعرف بـ«السهرات»، وله مكانة خاصة عند الأقباط؛ إذ يختتم بميلاد السيد المسيح 29 كيهك، الموافق 7 يناير.

ويشتهر «كيهك» بالشهر المريمي؛ إذ تكثر فيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من تمجيد السيدة العذراء مريم، كما يعرف بشهر «سبعة وأربعة»، وترجع تلك التسمية إلى صلاة «7 ثيؤطوكيات» (تعني تمجيد العذراء)، والـ«4 هوسات» (تسبحة).