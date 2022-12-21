اليوم.. البابا تواضروس يستكمل الحلقة الرابعة من سلسلة «حكمة الأصوام»

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، ويستكمل البابا خلال هذا الأسبوع الحلقة الرابعة من سلسلة «حكمة الأصوام في كنيستنا».

من المقرر أن تبث العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية، والقناة «c.o.c» التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت، من خلال البث المباشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

العين الرحيمة خلال عظة البابا تواضروس

وتحدث البابا تواضروس خلال العظة الماضية حول العين الرحيمة، وتناول جزءًا من الأصحاح السادس في إنجيل معلمنا متى والأعداد (22 – 24)، والذي يُقرأ في الأحد الأول من الصوم الكبير، وأشار إلى الآية المميزة لهذا الصوم: «سِرَاجُ الْجَسَدِ هُوَ الْعَيْنُ» (مت 6: 22)، وأوضح بعض الصفات للعين، وهي:

- العين كمرآة، تبيّن طبيعة الإنسان، وكأنها نافذة له.

- العين مدخل للمعرفة.

ثم تناول إصلاح العين في آحاد الصوم الكبير، من خلال :

- الأحد الأول (أحد الكنوز):العين البسيطة تُنير والعين الشريرة تُظلم الإنسان، «فَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ بَسِيطَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ نَيِّرًا. وَإِنْ كَانَتْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةً فَجَسَدُكَ كُلُّهُ يَكُونُ مُظْلِمًا» (مت 6: 22 و23).

- أحد التجربة:العين القنوعة تكتفي، "وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَمِ وَمَجْدَهَا" (مت 4: 8).

- أحد الابن الضال:العين المتحننة (الأب) تستر، والعين التائبة (الابن الضال) متضعة، بينما العين المعاندة قاسية «ابْنُكَ هذَا الَّذِي أَكَلَ مَعِيشَتَكَ مَعَ الزَّوَانِي، ذَبَحْتَ لَهُ الْعِجْلَ الْمُسَمَّنَ!» (لو 15: 30).

- أحد السامرية:العين المتسامحة تجعل الآخر يصير إنسانًا صالحًا، «هَلُمُّوا انْظُرُوا إِنْسَانًا قَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ. أَلَعَلَّ هذَا هُوَ الْمَسِيحُ؟» (يو 4: 29).

- أحد المخلّع:العين الخادمة تشعر وتسند الآخر، «يَا سَيِّدُ، لَيْسَ لِي إِنْسَانٌ يُلْقِينِي فِي الْبِرْكَةِ مَتَى تَحَرَّكَ الْمَاءُ. بَلْ بَيْنَمَا أَنَا آتٍ، يَنْزِلُ قُدَّامِي آخَرُ» (يو 5: 7).

- أحد المولود أعمى:العين النقية لها بصيرة داخلية، «أَخَاطِئٌ هُوَ؟ لَسْتُ أَعْلَمُ. إِنَّمَا أَعْلَمُ شَيْئًا وَاحِدًا: أَنِّي كُنْتُ أَعْمَى وَالآنَ أُبْصِرُ» (يو 9: 25).

- أحد الشعانين:العين السماوية، «أُشِيرُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنِّي ذَهَبًا مُصَفًّى بِالنَّارِ لِكَيْ تَسْتَغْنِيَ، وَثِيَابًا بِيضًا لِكَيْ تَلْبَسَ، فَلاَ يَظْهَرُ خِزْيُ عُرْيَتِكَ. وَكَحِّلْ عَيْنَيْكَ بِكُحْلٍ لِكَيْ تُبْصِرَ» (رؤ 3: 18)، الكحل الذي يجعل العين تبصر هو كلمة الله.

حكمة الأصوام

وأعلن البابا منذ بداية الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد، بدء سلسلة تعليمية جديدة يقدمها طوال فترة صوم الميلاد المجيد، عبر اجتماع الأربعاء الأسبوعي له، تحت عنوان حكمة الصوم.