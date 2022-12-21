عضو التحالف الوطني لقناة الحياة: نسعى لتمكين المحتاجين اقتصاديا

قال الدكتور محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ونائب المدير العام لجمعية الأورمان، إن التمكين الاقتصادي، محور رئيسي من محاور عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إذ أن التحالف لا يقدم مساعدات وقتية للناس، بقدر عمله على التمكين الاقتصادي الحقيقي.

فؤاد: نعمل على هذا الملف منذ 15 عاما

أضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن جمعية الأورمان تعمل على هذا الملف منذ نحو 15 عاما، وبات لدينا 220 ألف مشروع على الأرض، بنسبة نجاح وصلت لـ90%.

واستطرد: «المشاريع دي بنعملها للناس اللي بتشتغل أي مهنة، زي اللي بيشتغل حداد أو نجار أو سباك وعايزين يعملوا ورش، وبنعمل دورات تدريبية حتى للناس اللي معاهم صنعة، وبنعمل ليهم دراسة جدوي للمشروعات بتاعتهم، واللي مش معاه صنعة وبيكون عايز يتعلم بنعلمه صنعه وبنقف جنبه لحد ما المشروع ده يصبح جزء من حياته وميقدرش يستغني عنه».

وأوضح أن المشروع الذي يجري إطلاقه للأسرة أو للأفراد، يوفر ما لا يقل عن 3 فرص عمل، والهدف الرئيسي من هذا التحالف الموضوع، هو عدم تقديم المساعدات بقدر الحث على العمل بشكل حقيقي.