«إعلام القاهرة» تحتفل بتخريج دفعة محمود علم الدين في دار الأوبرا

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، حفل تخرج دفعة الدكتور محمود علم الدين من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، في حفل أسطوري بدار الأوبرا المصرية برعاية كريمة من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة حنان جنيد، عميد الكلية، والدكتورة سلوى العوادلي وكيل الكلية، وبحضور ومشاركة خبراء الإعلام والفن من الأكاديميين والمهنيين والطلاب وأولياء أمورهم.

التخصصات الإعلامية

وقالت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام، إن الكلية تشهد اليوم تخريج دفعة جديدة من أبنائها في مختلف التخصصات الإعلامية، مؤكدة أن تخرجهم جاء بعد سنوات من التعليم والتدريب على أحدث النظم والمناهج الإعلامية المتبعة في الكلية التي تؤهلهم لسوق العمل المحلي والدولي.

تعزيز القدرات الإعلامية

وطالبت عميدة الكلية الخريجين في كلمتها بالحفل، بضرورة تطوير مهاراتهم والحرص على تعزيز قدراتهم الإعلامية، والتسلح بالنظم التكنولوجية، مع الحرص على نشر الوعي والثقافة بين فئات المجتمع، كون ذلك هو الدور الرئيسي لخريجي الكلية.

وأوضحت عميدة الكلية، أن أساتذة الكلية يواصلون العطاء بمعناه الشامل للكلية، موجهة الشكر لأولياء أمور الطلاب على دعمهم وإعدادهم لأبنائهم من الطلاب خلال الدراسة، ودعت الحضور للوقوف دقيقة حدادا على روح الدكتور محمود علم الدين.

وتابعت: «نؤمن بقدرات طلابنا، والكلية معين لا ينضب من الدعم المهني والأكاديمي للطلاب».

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، إن كلية الإعلام تعد الأكبر في مصر والشرق الأوسط، مؤكدا أن جامعة القاهرة تعتز بخريجيها من سفراء كلية الإعلام الذين يرفعون رايتها في المحافل الدولية والمحلية.

وأكد الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، أن يوم تخرج كلية الإعلام هو عرس الجامعة بأكملها بعد عامين من التأجيل بسبب جائحة كورونا، موجها الشكر لأولياء الأمور على دعمهم الطلاب ولأساتذة الكلية على ما بذلوه من عطاء.

وأكد الشاذلي، أن كلية الإعلام تخرج فيها رموز كثيرة من المؤثرين في الخطاب الإعلامي، لافتا إلى أننا بحاجة لإعادة بناء الوعي والهوية المصرية بشكل متكامل.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سلوى العوادلي، وكيل الكلية، أن حفل التخرج تضمن تكريم أعلام الوسط الإعلامي من الأكاديمين والمهنيين وأسماء وأسر الراحلين منهم، لافتة إلى أن هذه المناسبة تكريمًا مستحقا تهدي به كلية الإعلام الشكر لأساتذتها وطلابها المكرمين.

وقال عبد الله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن خريجي الكلية لهم دور كبير في سوق العمل الإعلامي وتنمية الوعي المجتمعي بشكل عام، لافتا إلى أن كلية الإعلام تحتفل أيضا بمرور 50 عاما على إنشائها.

جدير بالذكر أنه جرى خلال الاحتفالية تكريم عدد من أساتذة الكلية وأسماء الراحلين، وعدد من الضيوف منهم اسم الدكتور محمود علم الدين، والدكتور بركات عبد العزيز، والدكتور نبيل طلب، والدكتور لبيب السباعي، وياسر رزق.

كما جرى تكريم فاروق جويدة، وحسن حامد، وحسام صالح، ومحمد عبد المتعال، وحسن علي، ومحمد منصور هيبة، وعبد العظيم صدقي.