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محمد هنيدي: فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» في دور العرض 28 ديسمبر

كتب:

ياسمين محمود
11:15 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
بوستر الفيلم

بوستر الفيلم

نشر الفنان محمد هنيدي، البرومو الدعائي لفيلمه الجديد «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، وأعلن موعد العرض، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، قائلا: «فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، في دور العرض يوم 28 ديسمبر». 

فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، يضم عددا من النجوم، أبرزها محمد سلام، نور اللبنانية، ياسر الطوبجي، محمود حافظ، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوي، رحمة أحمد، الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، إخراج خالد مرعي، تدور أحداثه حول طبيب تجميل يدعى نبيل، يواجه عدد من الصعاب والمفاجآت في إطار كوميدي.

 

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