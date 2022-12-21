يوسف الحسيني: الدول تتصارع دائما من أجل أسباب اقتصادية بحتة

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الدول تتصارع وتتحارب دائما من أجل أسباب اقتصادية بحتة، مضيفا: «ليه طول الوقت فيه عملية دفع لأجل الحرب، وبقالنا سنين على الحال دا، والمسألة مش متعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية أو أي حرب جايه بعدها، الدول في الأساس بتتحارب أو تتصارع لأسباب اقتصادية، وتحصل على موارد الدول الأخرى كما كان يحدث في التوسعات الإمبراطورية للسيطرة على الموارد الطبيعية والبشرية».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «التاسعة» على شاشة «القناة الأولى»: «تخيل ناس جاية من أوروبا لاحتلال الهند أو أفريقيا، كل دا بحثا عن الموارد، فلماذا لا نبحث عن الموارد باتفاقات أو علاقات دبلوماسية، لماذا لا نتفاوض على مائدة واحدة، ونبحث عن طرق للحل السلمي».

واستطرد: «مصر في كل مشكلاتها كانت تجعل الجلوس على مائدة المفاوضات أولى الخيارات، رغم قوتها في عز أوقات الضعف، لكن ذهنيتها ليس بها الاتجاه للحرب، وفلسفة العقل الجمعي المصري مسالم وليس عنيفا أو متسرعا، ولديه عمق ثقافي نتيجة إرثه الحضاري».