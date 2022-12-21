ويجز لـ يوسف الحسيني: أتمنى زيادة المساحة الإبداعية للشباب وأقدم موسيقى جديدة

أبدى مطرب الراب ويجز رغبته في عدم تقييد المساحة الإبداعية للشباب «أنا نفسي بصراحة المساحة الإبداعية بتاعتنا، إحنا كشباب تبقى غير مقيدة وأنا أعرف أغني وأطلع كل أشكال الحاجات».

عايز أشوف قدراتي وعايز أشوف آخر قدرات كل حد بيغني

وأوضح ويجز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن الفن قدرات وأنه يبحث عن آخر قدراته «عايز أشوف قدراتي وعايز أشوف آخر قدرات كل حد بيغني ونفسي أسمع أغنية حلوة من حد تاني وكل حد بيغني في مصر ونفسي ميبقاش الموضوع ماشي كتالوج الغناء وكتاب الغناء وإحنا نمشي عليه وده مينفعنيش وأنا نفسي أغير كل حاجة ونفسي أشتغل على مزيكا شكلها جديد».

بصدد مغادرة قطر بعد مشاركته في حفل نهائي كأس العالم

وأشار ويجز إلى أنه بصدد مغادرة قطر بعد مشاركته في حفل نهائي كأس العالم 2022، بينما أخبره الإعلامي يوسف الحسيني أنه راهن أحد الأشخاص على مداخلة ويجز وكسب الرهان وينوي اقتسام الرهان معه.