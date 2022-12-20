عميد «حاسبات الزقازيق» لـ يوسف الحسيني: الرئيس السيسي اهتم بالقطاع ودعمه

قالت الدكتورة أمل فاروق، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، إن الجيل الحالي محظوظ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق مبادرات مهمة جدا، للتحول الرقمي وقدمها للشباب، لافتة إلى أن الرئيس اهتم بقطاع الحسابات، خاصة أنه أصبح يشمل معظم مجالات الحياة التي تتطلب عمل الإنسان الآلي.

التخصص واللمسات النهائية

وأوضحت «فاروق»، خلال استضافتها ببرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على القناة الأولى، أن الإنسان الآلي أصبح شريكا في كل الصناعات والمشروعات التنموية، وكذلك الذكاء الصناعي، لافتة إلى أن بعض الطلاب يعرفون طريقهم جيدا، ويتعلمون البرمجة، ويخططون للمستقبل.

وتقدم لهم الكلية التخصص واللمسات النهائية، وإطلاعه على سوق العمل، وما يحتاج إليه، وهناك نوع آخر من الطلاب، يدخلون كلية الحاسبات بسبب حصولهم على المجموع المناسب لها فقط، وهنا يأتي دور الكلية لمعرفة احتياجات الطالب والمجال الذي يرغب في التخصص به.

المسابقات والفعاليات التي تقدمها وزارة التعليم العالي

وأشارت عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، إلى أن الكلية تقدم الدورات التدريبية المؤهلة للطلاب، ومنها المسابقات والفعاليات التي تقدمها وزارة التعليم العالي في التحول الرقمي، من أجل تدريب الطلاب، لافتة إلى أن الكلية تتضمن مجالات أخرى مثل الذكاء الاصطناعي والروبوت إنترنت الأشياء، ومن هنا يكون الطالب حدد مجال اهتمامه وبدأ العمل به بالفعل.