الرئيس الأمريكي: الشعب الأوكراني يلهم العالم بالشجاعة والصمود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال لقائه بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، اليوم الأربعاء، الذي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، إن بلاده لا تقبل بالعدوان المستمر، والهجوم على الأبرياء بأوكرانيا، معلنًا تزود «كييف» بأنظمة صواريخ «باتريوت».

استخدام الشتاء كسلاح

وقال «بايدن» خلال اللقاء، إن القوات الروسية ضربت المستشفيات والمعالم المدنية، مشيرًا إلى أن موسكو تحاول استخدام الشتاء كسلاح، كما أن الشعب الأوكراني لا يزال يُلّهم العالم بـ«الشجاعة والصمود» من أجل مستقبلهم.

بايدن يدعو الدول إلى الوقوف ضد الكرملين

وذكر الرئيس الأمريكي، أن الجمهوريين والديمقراطيين بجانب اليابان ودول أخرى يقفون بجانب «كييف»، حتى نضمن استمرار الدعم العسكري والمالي والأمني الذي تحتاجه أوكرانيا، بالإضافة إلى تعزيز القدرات الدفاعة الجوية، ودعا إلى الوقوف ضد «الكرملين» حتى يتحقق السلام.

وأشاد الرئيس الأمريكي بنظيره الأوكراني ووصفه بأنه «زعيم رائع وعظيم» لشجاعته الكبيرة، ووصفته إحدى الصحف الأمريكية بـ«رجل العام».