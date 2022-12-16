خبير علاقات دولية: «بايدن» مقتنع بأن العلاقة مع القاهرة تسهم في تحسين العلاقات مع أفريقيا

قال د. أيمن سمير، خبير فى العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أمريكا تشكل تأسيساً لمرحلة جديدة من العلاقات والشراكة بين القاهرة وواشنطن، وهو ما اتضح من خلال اللقاءات العديدة والمتنوعة التى أجراها الرئيس السيسى مع مختلف القيادات بالمؤسسات الأمريكية، الذين خرجت منهم بيانات كلها تؤكد عمق ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، وما تمثله تحركات الرئيس السيسى من دعم للاستقرار فى الشرق الأوسط. كما لفت، فى حواره مع «الوطن»، إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن مقتنع بأن العلاقات مع مصر تسهم بشكل كبير فى تحسين العلاقات الأمريكية - الأفريقية.. وإلى نص الحوار.

لدينا علاقات مع مختلف دوائر صنع القرار الأمريكية.. وجهود السيسي ركيزة للاستقرار

ما أهمية مشاركة الرئيس السيسى فى القمة الأفريقية الأمريكية؟

- الزيارة تأتى استمراراً للعلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، إذ إنه منذ عهد حكومة باراك أوباما بدأت الحوارات الاستراتيجية، ومصر هى أكثر دولة فى أفريقيا تستقبل استثمارات أمريكية بنحو 33% من إجمالى الاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا، كذلك هى من أكثر الدول التى تصدر بضائع وسلعاً للسوق الأمريكية من أفريقيا، ومشتركة فى بعض البرامج المتخصصة التى تسمح بنفاذ البضائع المصرية إلى السوق الأمريكية بمميزات إضافية، بمعنى تكون فيها نسبة الجمارك أقل مما هو مفروض على المنتجات الأخرى من دول أخرى. كما أن التعاون بين القاهرة وواشنطن فى المجالين العسكرى والأمنى هو عنوان لهذه العلاقة الطويلة والممتدة منذ أكثر من 40 عاماً.

اللقاءات المتنوعة والمتعددة مع القادة والسياسيين الأمريكيين، إلى ماذا تشير؟

- مصر تتعامل مع كل دوائر صنع القرار فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهى لقاءات فى مجملها تعبر عن طبيعة العلاقات المصرية مع أمريكا، هى علاقات ليست مع شخص أو مؤسسة واحدة، وإنما مع مختلف المؤسسات والشخصيات الأمريكية، سواء مع البيت الأبيض أو الكونجرس أو السياسيين الأمريكيين أو بعض جماعات الضغط الأمريكية، واللقاء بين الرئيس السيسى ووزير الخارجية الأمريكية بلينكن عكس كل هذه الأمور فيما يخص العلاقات المصرية - الأمريكية. وأيضاً فإنه فى إطار هذه الشراكة طلبت مصر الدعم الأمريكى لموقفها فى ملف السد الإثيوبى وإنهاء هذه الأزمة.

هذا التنوع فى العلاقات كيف ينعكس على مسار العلاقات بين القاهرة وواشنطن؟

- عقب لقاء الرئيس السيسى مع عدد من كبار الأعضاء بالحزب الجمهورى الأمريكى، نجد أن جميع تصريحاتهم فى وسائل الإعلام الأمريكية المختلفة تؤكد أن مصر محور الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وأن الرئيس السيسى يقود الجهود الرامية إلى استقرار الشرق الأوسط، وأن القاهرة شريك كبير للولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة، وأنه لا يمكن تصور المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط دون علاقة استراتيجية مع القاهرة، جاءت كل التصريحات والبيانات لتؤكد بكل وضوح مدى عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وأهمية العلاقات مع مصر بالنسبة للأمريكيين.

أيمن سمير: زيارة السيسي تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة مع أمريكا

هل نبالغ إذا قلنا إن هذه الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة فى العلاقات بين القاهرة وواشنطن؟

- الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المصرى الأمريكى ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية أو حتى ما يتعلق بالشرق الأوسط، وإنما على صعيد الملفات الدولية، وقد أشار إلى هذا الأمر بشكل واضح بيان وزارة الدفاع الأمريكية حول لقاء الرئيس السيسى مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستين.

ما طبيعة نظرة الولايات المتحدة إلى مصر فى إطار الدائرة الأفريقية والعمل المشترك بالقارة؟

- الحقيقة أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن مصر فى قارة أفريقيا دولة رائدة وكبيرة، وأن قيادة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019 شكلت نقلة كبيرة فى نظرة العالم لأفريقيا، لأنه خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى القضايا الأفريقية باتت مسموعة بشكل أكبر فى المنتديات الدولية، فخلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، شارك الرئيس السيسى فى أعمال قمة العشرين، حيث تمت دعوة الرئيس السيسى للمشاركة فيها، كما تمت دعوته للمشاركة فى أعمال قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، وكانت قضية أفريقيا ودعم أفريقيا على أجندة الرئيس السيسى. ولذلك، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن مصر أو أن العلاقات الأمريكية المصرية تسهم فى تصحيح العلاقات الأمريكية - الأفريقية، والتى هى بالفعل علاقات تضررت منذ آخر قمة أمريكية أفريقية فى 2014.

خارطة التعامل مع أزمات أفريقيا

الرئيس جو بايدن والإدارة الأمريكية بجميع أركانها والكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب، وبحزبيه الديمقراطى والجمهورى، يقدرون بشدة الدور المصرى على الساحة الأفريقية، خصوصاً أنهم يرون أن مصر لديها خريطة طريق للتعامل مع أزمات أفريقيا، تبدأ بإسقاط البنادق، والقيام ببناء بنية تحتية جديدة، والحاجة إلى الاستثمار وليس إلى المساعدة، ودائماً مصر تؤكد أن القارة السمراء بحاجة إلى الاستثمارات وليس إلى المساعدات. ولهذا نؤكد مرة ثانية أن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن هذه المرة تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات والشراكة، وهذا نلحظه فى كثير من البيانات التى خرجت حول لقاءات الرئيس السيسى فى واشنطن مع القيادات الأمريكية.