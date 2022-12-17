7 أحداث في أمريكا خلال 24 ساعة.. بايدن يحاول إنقاذ الحكومة من الإغلاق

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، 8 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية كان من أبرزها، توقيع الرئيس جو بايدن، على مشروع ميزانية أسبوعية، سعيا لمنع الحكومة من الإغلاق بسبب نقص التمويل، فيما تستعد السلطات إلىتحويل حظر الإتجار المربح في زعانف أسماك القرش إلى قانون.

بايدن يوقع على مشروع ميزانية أسبوعية سعيا لمنع الحكومة من الإغلاق

ووقع بايدن، على مشروع ميزانية أسبوعية للبلاد، سعيا لمنع الحكومة الأمريكية من الإغلاق بسبب نقص التمويل. وستوفر الميزانية الأسبوعية تمويلا حكوميا في الفترة من 16 إلى 23 ديسمبر الجاري، بهدف تجنب الإغلاق وإعطاء المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية كاملة للعام المقبل 2023.

ومنح مشروع قانون الإنفاق قصير الأجل، «الكونجرس» الأمريكي مزيدا من الوقت للتفاوض على قانون الإنفاق الشامل لمدة عام، قبل نهاية العام الجاري 2022.

وفي إطار قضية اقتحام مبنى «الكابيتول» الأمريكي، تعتزم لجنة مجلس النواب المكلفة بالتحقيق في الاقتحام، التي تسمى «لجنة 6 يناير»، التصويت على ما إذا كانت ستوجه تهما جنائية ضد رئيس البلاد السابق دونالد ترامب.

وقال مصدرين، لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، إن «6 يناير» ستدرس، بعد غد الاثنين ما إذا كانت ستحث وزارة العدل الأمريكية على متابعة 3 تهم جنائية على الأقل ضد ترامب، بما في ذلك التمرد، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

السجن 5 سنوات بحق أحد أنصار «كيو أنون» على خلفية اقتحام «الكابيتول»

وفي وقت سابق، أصدر القضاء الأمريكي، حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بحق أحد أنصار جماعة «كيو أنون» يدعى دوج جنسن، بعد إدانته باقتحام «الكابيتول» في 6 يناير 2021.

ووجهت هيئة المحلفين الاتهام إلى جنسن، في 7 تهم، بما في ذلك الاعتداء على ضباط الشرطة والاضطرابات المدنية ومقاومة الاعتقال، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ولقى فتي «16 عاما» مصرعه وأصيب 3 آخرين بينهم حالة حرجة جراء إطلاق للنار بالقرب من مدرسة ثانوية في مدينة «شيكاجو» شمال شرقي «ولاية إلينوي» وسط غرب البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي إس نيوز».

بدوره، وعد مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، مالك «تويتر» الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، بإطلاق رصاصة الرحمة قريبا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

بدورها، عبرت لاعبة كرة السلة الأمريكية، بريتني جرينير، عن امتنانها لرئيس بلادها جو بايدن على مساعدته، داعية عبر «إنستجرام»، لتكثيف الجهود لإعادة كافة الأمريكيين المحتجزين في روسيا، ولاسيما بول ويلان إلى بلادهم.

وفي 8 ديسمبر الجاري، أطلقت السلطات الروسية سراح جرينير مقابل إفراج «واشنطن» عن المواطن الروسي فيكتور بوت في صفقة تبادل سجناء، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

بيئيا، تستعد السلطات الأمريكية، إلى تحويل حظر الإتجار المربح في زعانف أسماك القرش إلى قانون، وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن التشريع المقترح جزء من مشروع قانون الإنفاق الدفاعي، الذي يتوقع أن يوقع عليه بايدن قريبا.

ويأمل دعاة الحفاظ على البيئة من الخطوة المساعدة في حماية ملايين أسماك القرش التي تقتل كل عام لتلبية الطلب في الصين ومناطق أخرى من آسيا «تقطع ما يصل إلى 73 مليون زعنفة من أسماك القرش على مستوى العالم كل عام»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، ناقش وزير الخارجية أنتوني بلينكن، خلال اتصال بالرئيس البلغاري رومين راديف عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين «واشنطن» و«صوفيا».

انخفاض «ستاندرد أند بورز 500» بـ 43.39 نقطة

اقتصاديا، تراجعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، بعد إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك»، وسجل «ستاندرد أند بورز 500»، انخفاضا بـ 43.39 نقطة «1.11%»، ليحقق 3852.36 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وهبط مؤشر «ناسداك المجمع» بـ 105.12 نقاط «0.97%» ليسجل 10705.41 نقاط، كما تراجع «داو جونز الصناعي» 281.76 نقطة «0.85%» ليحقق عند الإغلاق 32920.46 نقطة