وزير التعليم: السماح لطلاب أولى وتانية ثانوي باستخدام ورقة الأسئلة كمسودة

حسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، الجدل الدائر بشأن الورقة البيضاء لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، في ظل مطالب أولياء الأمور بتوافر أوراق بيضاء مع الطالب يستخدمها كمسودة.

وقال الوزير، عبر جروب حوار مجتمعي على تطبيق واتس آب، إن الطالب يتسلم ورقة أسئلة للجزء المقالي في الامتحانات ومن ثم يتسلم كراسة إجابة، وبالتالي ليس في حاجة إلى ورق منفصل زيادة.

وأضاف: «أرجوكم بلاش قلق ولازم تعرفوا أنهم أولادنا والمهم أنهم يتعلموا ويستفيدوا علشان ينفعوا نفسهم في المستقبل».

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه جرى تكليف خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بمخاطبة المديريات بزيادة مساحة الورق للجزء المقالي حتى يتبقى جزءا كمسودة.