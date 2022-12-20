جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول في الجيزة.. تبدأ 14 يناير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام (عربي - لغات) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، إذ تبدأ 14 يناير 2023 وتستمر حتى 26 يناير.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي كالتالي:

- السبت 14 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية.

- الاثنين 16 يناير 2023: امتحان مادة الفلسفة والمنطق والأحياء والكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

- الأربعاء 18 يناير 2023: امتحان مادة الجبر وحساب المثلثات.

- الأحد 22 يناير 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ والفيزياء .

- الثلاثاء 24 يناير 2023: امتحان مادة تطبيقات الرياضيات والجغرافيا واللغة الأجنبية الأولى.

- جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للمواد الخارج للمجموع

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحان الصف الثاني الثانوي (عربي- لغات) الفصل الدراسي الأول للمواد خارج المجموع وهي كالتالي:

- يوم الاثنين 2 يناير 2023: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية (المواطنة وحقوق الإنسان).

- يوم الثلاثاء 3 يناير 2023: امتحان مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتربية المهنية.