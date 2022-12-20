الجيزة تعلن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام «عربي- لغات»، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة تطبيق القرار الوزاري رقم 191، والقرار الوزاري رقم 168 والكتاب الدوري 49 المنظم للامتحانات.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي يوم 15 يناير، ويستمر حتى 25 يناير، وفقا للجدول التالي:

-الأحد 15 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات ومادة اللغة الاجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف.

- الثلاثاء 17 يناير: امتحان مادتي الكيمياء لمدة ساعة ونصف ومادة الجغرافيا وساعة ونصف.

- السبت 21 يناير: امتحان مادتي التاريخ لمدة ساعة ونصف والاحياء لمدة ساعة ونصف.

- الاثنين 23 يناير: امتحان مادتي الرياضيات لمدة ثلاث ساعات والفلسفة لمدة ساعة ونصف.

- الأربعاء ٢٥ يناير: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، لمدة ساعتان ونصف، ومادة الفيزياء لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جدول امتحان الصف الأول الثانوي «عربي- لغات» الفصل الدراسي الأول للمواد خارج المجموع، وهي كالتالي:

- يوم الاثنين 2 يناير 2023: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 3 يناير: امتحان مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتربية المهنية.