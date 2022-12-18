جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 خارج المجموع.. تبدأ 2 يناير

أعلن ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في الدقهلية، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 للمواد خارج المجموع، موضحا أنّ الامتحانات ستعقد ورقيا وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، مشددا على الطلاب بالالتزام بالمواعيد الرسمية للامتحانات.

وأضاف ناصر شعبان، في منشور معمّم على الإدارات التعليمية، أنّ امتحانات الصف الأول الثانوي للمواد خارج المجموع، ستبدأ اعتبارا من الإثنين 2 يناير المقبل، وتنتهي الأربعاء الموافق 3 من الشهر ذاته.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2023 خارج المجموع

- يعقد يوم الإثنين الموافق 2 يناير المقبل، امتحان مادة التربية الدينية وتكنولوجيا «زراعة وصناعة».

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير المقبل، امتحان المستوى الرفيع لغة أولى والمستوى الرفيع لغة ثانية.

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 4 يناير المقبل، امتحان التربية الوطنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 خارج المجموع

- يعقد يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير المقبل، امتحان التربية الدينية وتكنولوجيا «زراعة وصناعة».

- يعقد يوم الأربعاء الموافق 4 يناير المقبل، امتحان المستوى الرفيع لغة أولى والمستوى الرفيع لغة ثانية.

- يعقد يوم الخميس الموافق 5 يناير المقبل، امتحان التربية الوطنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي

وفي سياق متصل، أعلنت مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة الجيزة، عقد امتحانات تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لمدة 3 أيام على التابلت لاختبار الشبكة.

وشددت المدارس عبر صفحاتها الرسمية، على الطلاب، بحضور الطلاب بأجهزة التابلت مشحونة، موضحة أنّ الامتحانات تهدف إلى تعريف الطلاب بكيفية الدخول إلى منصة الامتحان واستخدام أجهزة التابلت.