مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ يوسف الحسيني: دور مصر محوري في القارة الأفريقية

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دور مصر في القارة الأفريقية محوري، ويتميز بالتعاون في كل المجالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني على شاشة «القناة الأولى»: «في خلال السنوات القليلة الماضية، عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي في عام 2019، كان هناك دور متنامي ومتعاظم، بين مصر ودول وشعوب القارة في كل المجالات، سواء الأمني أو السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي بشقيه الصحي والتعليم».

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن السد التنزاني الذي ينفذه التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك، يجسد التعاون الإيجابي والبناء بين مصر وتنزانيا، وهو تعاون على نهر ذو طبيعة دولية والسيادة عليه سيادة مشتركة، مثل نهر النيل، فالمشاركة هنا للمصلحة المشتركة ويتم في إطار المواثيق الدولة».

واستطرد: «الدور المصري يجسد التعاون وكيفية تطبيق القانون الدولي والعلاقات فيما يتعلق باستثمار الموارد والمواثيق والاتفاقات، وفقا للقانون الدولي الذي يجسد أن هنك شراكة في التنمية تحقق مصالح كل الأطراف».