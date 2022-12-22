5 تحذيرات عاجلة للمواطنين مع طقس الإسكندرية السيء.. أبرزها السرعة الزائدة

ينتظر الإسكندرية اليوم طقسا سيئا من النواحي كافة، وهو ما تبعه إصدار شركة الصرف الصحي في المحافظة، 5 تحذيرات عاجلة ونصائح لمواطني عروس البحر الأبيض المتوسط للتعامل مع طقس الإسكندرية المتقلب اليوم الخميس، والذي يصحبه سقوط أمطار متوسطة مع برودة شديدة.

وأدى ذلك إلى تعطيل الدراسة غدا، وإعطاء إجازة استثنائية لذوي الهمم والموظفة التي ترعى طفلا أقل من 12 عاما.

تلك الأجواء جعلت شركة الصرف الصحي تكثف من حالة الطوارئ التي رفعتها أمس الأول الثلاثاء، تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى التي تضرب الإسكندرية، خلال تلك الأيام، وتستمر حتى السبت المقبل.

تحذيرات عاجلة مع طقس الإسكندرية المتقلب

وبناءا على ذاك تناشد شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين بالآتي:

- تقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم/ ساعة والحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

- تجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.

طوارئ الصرف الصحي في الإسكندرية

وعلاوة على تلك التحذيرات، وجهت الشركة نصيحة مهمة تمثلت في التعامل الفوري في حالة وجود أي تجمعات أو شكاوي، والاتصال على رقم الخط الساخن 175، أو على رقم 01201175175 محمول - واتس اب، أو على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».