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الرئيس الأمريكي: سنعطي لأوكرانيا بطاريات باتريوت وندرب قواتها

كتب:

عمرو حسني
11:02 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
الرئيس الأمريكي

الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم لأوكرانيا نظام بطاريات باتريوت، وتمنح قواتها التدريب المطلوب لاستخدام هذا الخاص بتشغيل الدفاع الجوي، بحسب قناة «العربية» السعودية. 

أول زيارة خارجية للرئيس الأوكراني

ويزور الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة الأمريكية في أول زيارة خارجية له منذ إندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، والتي تسببت في فرض عقوبات اقتصادية من قبل الاتحاد الأوروبي وأمريكا على روسيا.

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