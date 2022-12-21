الرئيس الأوكراني: يجب إعادة الحرية لبلادنا خلال العام المقبل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه سيعقد سلسلة مفاوضات من أجل تعزيز الاستقرار والقدرة الدفاعية لأوكرانيا.

إعادة الحرية لأوكرانيا

وأضاف زيلينسكي، خلال تصريحات عاجلة نقلتها قناة سكاي نيوز عربية، أن العام المقبل يجب أن يتم إعادة العلم الأوكراني والحرية إلى أرض وشعب أوكرانيا.

منح بايدن ميدالية أوكرانية

ومنح الرئيس الأوكراني، نظيره الأمريكي جو بايدن، ميدالية أوكرانية خلال اجتماعهما في البيت الأبيض اليوم، موجها الشكر للأخير والكونجرس وكل الأمريكيين على دعمهم لكييف.