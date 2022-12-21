الرئيس الأمريكي: شعبنا يقف مع أوكرانيا وينظر لها بفخر

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الشعب الأمريكي يقف بفخر مع نظيره الأوكراني، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تدعم رغبة أوكرانيا في تحقيق سلام عادل.

الأوكرانيون يواصلون إثارة إعجاب العالم

وتابع الرئيس الأمريكي في كلمة له بالبيت الأبيض خلال لقاء جمعه مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأربعاء، بحسب قناة «سكاي نيوز» عربية: «الأوكرانيون يواصلون إثارة إعجاب العالم، وسنقدم لأوكرانيا نظام بطاريات باتريوت وسنمنحكم التدريب المطلوب لاستخدامها».

زيارة خارجية للرئيس الأوكراني

ويزور الرئيس الأوكراني، الولايات المتحدة الأمريكية في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، وحرص البيت الأبيض على إيفاد طائرة لمرافقة طائرة الرئيس الأوكراني الذي هبط في واشنطن.