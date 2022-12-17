نعى الدكتور إبراهيم أبو الغار، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، اليوم، الدكتور محروس أبو فاطمة، نقيب الأطباء البيطريين بالمنوفية، قائلا «إن الراحل كان محبا لوطنه، عاش ومات خادما لوطنه ومهنته، فكان قبل خروجه على المعاش مديرًا لإدارة الطب البيطري في منوف»، مؤكدا أنه وقيادات المديرية سيشاركون في تشييع الجثمان.

وفاة نقيب الأطباء البيطريين بالمنوفية

وأصدرت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بيانا نعت فيه نقيب الأطباء البيطريين، جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الأسى والحزن، تتقدم مديرية الطب البيطري بالمنوفية بخالص العزاء في وفاة الدكتور محروس أبو فاطمة نقيب الأطباء البيطريين بالمنوفية الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح، جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وستشيع الجنازة بعد صلاة الظهر من منشأة سلطان بمنوف بمحافظة المنوفية».

جنازة الدكتور محروس أبو فاطمة

وستشيع جنازة الدكتور محروس أبو فاطمة نقيب الأطباء البيطريين بالمنوفية، بمسقط رأسه في قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف، وسط حضور من أهل قريته وزملاء المهنة من الأطباء البيطريين، وجمع المهن الطبية.