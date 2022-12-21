«التعليم» تعيد البوكليت للصفين الأول والثاني الثانوي في الأسئلة المقالية

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه نبه على مديري المديريات التعليمية، بأن يكون الامتحان الورقي للأسئلة المقالية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، تمثل 15% من الامتحان، بنظام بوكليت الثانوية العامة ذاته.

وأضاف وزير التعليم، عبر جروب «حوار مجتمعي تربوي»، أن الوزارة في تكليفها المديريات، شددت على أن السؤال الواحد يكون أسفل منه مساحة للإجابة، وعلى ذلك تكون ورقة الأسئلة هى ورقة الإجابة ذاتها، على أن تحتوى ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.