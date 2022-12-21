محافظة السويس ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات عيد الميلاد

وجه اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على جميع الجهات الأمنية والتنفيذية والأحياء رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد، وتأمين جميع الكنائس على مستوى الأحياء والتأكيد على الالتزام بتركيب وتشغيل البوابات الإلكترونية على جميع الكنائس.

مراجعة سلامة المرافق والتكثيف من حملات النظافة

وأعطى محافظ السويس تعليمات لرؤساء الأحياء بمتابعة ومراجعة مرافق الكهرباء وخطوط الصرف الصحي مع المديريات المعنية بالمرافق الحيوية والتكثيف من حملات النظافة فى المنطقة المحيطة بكل كنيسة، ورفع أي إشغالات بالطرق المؤدية للكنائس على مستوى الأحياء

الاحتفالات ستكون بشكل منظم

قال اللواء عبد المجيد صقر، إن الاحتفالات برأس السنة الميلادية و«عيد الميلاد»، ستكون بشكل منظم ومحدد بالكنائس أثناء الاحتفالات، مشددًا على أهمية الالتزام بتنفيذ الإجراءات المحددة لمديري المرافق العامة ورؤساء الأحياء.

وقدم المحافظ التهنئة بمناسبة قرب حلول أعياد الميلاد والسنة والميلادية الجديدة، مؤكدا أننا نسيج واحد نحب وطننا الغالي مصر، و لا فرق بين مسلم ولا مسيحي وأعيادنا واحدة.

تأمين الطرق وانتشار سيارات الإسعاف

وأكد محافظ السويس استمرار إجراء متابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للمديريات وأهمية متابعة الطرق الرئيسية لمحافظة السويس من خلال إدارة المرور، وشدد على ضرورة الاستعداد بمستشفيات السويس العامة وتوفير الأدوية اللازمة للعلاج داخل هذه المستشفيات العامة.