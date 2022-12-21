الطوائف الغربية تستعد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. اعرف مواعيد القداسات

تستعد الكنائس الغربية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، الذي يوافق 25 ديسمبر الجاري، حيث بدأت الكنيسة الكاثوليكية بمدينة نصر، والأسقفية في الزمالك، الإعلان عن مواعيد الصلاة قداسات العيد، وتجهيز الكنائس والاستعداد لاستقبال ميلاد السيد المسيح.

تفاصيل عيد الميلاد بالكنيسة الكاثوليكية

كانت الكنيسة الكاثوليكية، قد أعلنت تفاصيل قداس عيد الميلاد، الذي يتراسه البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة نصر، إذ تقام الصلاة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 9 مساء، ومن المقرر أن يشاركه في الصلاة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية.

وبدأ الأقباط الكاثوليك صوم الميلاد، يوم 9 ديسمبر الجاري، الذي استمر لمدة 15 يوما، وينتهي ليلة عيد الميلاد، الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية، وفقا للتقويم الغربي في 25 ديسمبر.

ترتيبات قداس عيد الميلاج بالكنيسة الأسقفية

أوضحت الكنيسة الأسقفية، ترتيبات قداس عيد الميلاد، الذي يتراسه الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، ويحضر القداس عدد من الشخصيات العامة والدبلوماسية والوزراء، بمقر كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، يوم السبت المقبل.

وفي وقت سابق، بدأت الكنيسة الأسقفية الإستعداد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث احتفلت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس، عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية.