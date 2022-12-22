ختام ملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته الـ15 اليوم

تختتم وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، فعاليات ملتقى الأقصر الدولي الخامس عشر مساء اليوم الذي بدأ من 8 ديسمبر تحت عنوان «الأقصر بعيون الفن».

أبو الحسن: مدينة الأقصر سر الفن

قال الدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية على هامش الملتقى: «ما زال بمدينة الأقصر سر الفن الذي لم يكتشف بعد، بما تمتلكه المدينة من موقع فريد وأكبر متحف سياحي مفتوح يضم أشهر آثار العالم، والشاهدة على عظمة الحضارة المصرية».

أضاف هاني أبو الحسن: «ومن هنا كان جديرا بالأقصر أن تكون مركزا عالميا للفن في عالمنا المعاصر، وهو ما يضعه صندوق التنمية الثقافية هدفا رئيسيا لإقامة ذلك المشروع الواعد».

وأشار إلى أن الدور الحالية من الملتقي تهدف لتعزيز مكانة الفن القديم والحديث، ولدعم توجه الدولة في الاقتصاد الإبداعي، والذي يعني لغة الفن أدلة تواصل بين الشعوب على مر العصور.

اللجنة العليا لملتقى الأقصر

وتضم اللجنة العليا لملتقى الأقصر، الدكتور هاني أبو الحسن، والدكتورة أسماء النواوي، الدكتورة فاطمة الدسوقي، الدكتور عماد أبو زيد، الدكتور صالح عبد المعطي، الدكتور عادل ثروت المستشار أحمد بركات.