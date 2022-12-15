صندوق التنمية الثقافية يحتفل باليوم العالمي للغة العربية.. غدا

احتفالاً باليوم العالمي للغة العربية، ينظم «مركز إبداع الطفل»، خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الواحدة ظهر الجمعة 16 ديسمبر الجاري، مجموعة من الأنشطة المختلفة، تبدأ بندوة للأطفال بعنوان «لغتنا الجميلة» تديرها ميار أحمد ذكي.

مناقشة أسباب تسمية العربية بلغة الضاد

تدور الندوة حول استخدام اللغة الفصحى في بعض الأمثال والكلمات في حياتنا اليومية والتغيرات التي طرأت عليها وتعريف أبنائنا سبب تسميتها بلغة الضاد وتجربة اللغة العربية، وتليها ورشة برمجة لعمل قصص مصورة، ودمج اللغة العربية في أدوات البرمجة، والخروج بقصص حوارية من اللغة العربية من تأليف الأطفال، يقدمها يحي زكريا.

يعقبها عرض الأفلام الفائزة بمهرجان القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، وورشة فنون تشكيلية بعنوان «حروفي»، لتوظيف حروف اللغة العربية في العمل الفني من تدريب دعاء فتحي وهالة أنور، وتختتم الاحتفالية بعرض العرائس «عربي مكسر» أداء رحمة محجوب، ويدور حول حوار بين ماما ستو والحفيد وتدور بينهما العديد من المفارقات المضحكة في استخدام اللغة العربية.

اليوم العالمي للغة العربية

واليوم العالمي للغة العربية، يحتفل به كل عام يوم 18 ديسمبر، ويرجع الاحتفال به في هذا التاريخ، لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في عام 1973، بإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في المنظمة.