رئيس «التنمية الثقافية» ينعى صلاح فضل: صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء

نعى الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الأسبق، الذي وافتْه المنية اليوم السبت، بعد مسيرة علمية وفكرية متفردة بالعطاء والإبداع.

رئيس التنمية الثقافية: صلاح فضل ناقد بصير بفنون الأدب العربي

وقال «أبو الحسن»: كان فقيد الفكر والأدب العربي الدكتور صلاح فضل، صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز؛ امتاز بكونه ناقدا أدبيا بصيرا بفنون الأدب العربي والأدب المقارن ونظرية الأدب ومناهج النقد الحديث.

وتابع: كما أنه من أهم النقاد وعلماء اللغة، والذي أثرت كتاباته المكتبة العربية وتعد مرجعا هاما للباحثين في المنطقة العربية.

وتقدَّم رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، وتلاميذه ومحبيه، سائلًا المولى - عز وجل - له الرحمة والمغفرة.