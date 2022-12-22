«الأرصاد» عن الشتاء الحالي: درجات الحرارة والأمطار في المعدلات الطبيعية

أكدت الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شهر ديسمبر شهد درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية المفترض أن تكون عليها في كل عام، مشيرًا إلى أن أمس شهد تغيرا كاملا في التوزيعات الضغطية، تزامنًا مع دخول فصل الشتاء.

انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس

وأوضح «القياتي» خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أن درجة الحرارة العظمى أول أيام الشتاء كانت 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، متوقعًا أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم الخميس 19 درجة مئوية.

وأشار إلأى أنه مع بداية فصل الشتاء فلكيًا ستتغير الكتل الهوائية تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، لافتًا إلى أن الانخفاض يشمل محافظات شمال الصعيد، متوقعًا أن تصل درجة الحرارة العظمى هناك لـ23 درجة مئوية.

خرائط الطقس تشير لاستمرار الأمطار على السواحل الشمالية

ولفت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار بدأت بالفعل على السواحل الشمالية، موضحا أن خرئط الطقس تشير لاستمرار الأمطار على السواحل الشمالية، مؤكدًا أن الأمطار ستكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، خاصة مطروح والإسكندرية.

ونفى ما تردد عن أن الشتاء هذا العام سيكون قاسيًا، مشيرًا إلى أن تنبؤات الهيئة خلال الـ3 أشهر تشير إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية وأيضًا كميات الأمطار حول المعدلات الطبيعية خلال الـ3 أشهر المقبلة، مؤكدًا احتمالية مرور البلاد بحالات شديدة في الأحوال الجوية وأمطار غزيرة، حسب شدة المنخفض الجوي الذي يمكن أن تمر به البلاد.