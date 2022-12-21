الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وحالة الطقس غدا في المحافظات

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية خريطة سقوط الأمطار وحالة الطقس غدا في المحافظات، كما تشير التوقعات إلى تكون الغيوم الجزئية على مختلف المحافظات مع طقس بارد ليلا ونهارا وسقوط أمطار متوسطة وسط انخفاض في درجات الحرارة ما بين «2 :3» درجات مئوية.

خريطة سقوط الأمطار وحالة الطقس غدا في المحافظات

وعن خريطة سقوط الأمطار وحالة الطقس غدا في المحافظات، أوضحت الأرصاد تعرض محافظات القاهرة وجنوب الوجه البحري إلى طقس مائل إلى البرودة في الصباح الباكر لطيف الحرارة نهارًا مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الغيوم وسقوط أمطار تصل إلى 30%.

حالة الطقس غدا الخميس

ويسود طقس مائل إلى البرودة صباحا لطيف الحرارة نهارا، مع تكون الغيوم وسقوط أمطار تصل إلى 50%، على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري «مطروح، الإسكندرية»، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية وسيناء طقسا مائلا إلى البرودة في الصباح وآخر الليل مع سقوط أمطار متوسطة تصل نسبتها إلى 40% على مدار اليوم.

ويكون طقس محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد لطيفا في الصباح دافئا نهارا لطيفا ليلا مع سقوط أمطار نسبة 30% وتكون الغيوم.

فرص سقوط الأمطار غدا

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا في محافظات جنوب الصعيد حيث تشهد طقسا مائلا إلى البرودة في الصباح دافئا نهارا مع تكون الغيوم.

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا جاءت كالآتي:-

القاهرة والوجه البحري العظمى 20، والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19، والصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 24 درجة، والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد العظمى 20 درجة، والصغرى 11 درجة

جنوب الصعيد العظمى 24 درجة، والصغرى 13 درجة.