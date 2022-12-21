الأرصاد لقناة الحياة: فرص تساقط الأمطار تمتد لبقية محافظات الوجه البحري

قال الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، إن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة ستبدأ في التغير تدريجيا، إذ تمتد فرص تساقط الأمطار لبقية السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن بعض المحافظات شهدت اليوم سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

أمطار متوسطة على بعض المناطق

وتابع: «الأمطار ستكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية من مطروح والسلوم والإسكندرية غدا، وفي غرب الإسكندرية وشرق محافظة مطروح ستكون هناك غزارة في الأمطار».