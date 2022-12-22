«الأرصاد» تكشف عن درجات الحرارة اليوم.. غيوم وأمطار وشبورة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر؛ إذ يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ويكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن طقس اليوم سيكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد، وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وجنوب الوجه البحري، فيما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء.

وننكون الشبورة المائية صباحا، مع طقس غائم جزئيا على جميع الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم، وفق بيان خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلي:

القاهرة 20 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 15

- كفر الشيخ 19 - 14

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 22 - 13

- الزقازيق 22 - 14

- شبين الكوم 22 - 14

- طنطا 20 - 15

- شلاتين 25 - 19

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 21 - 14

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 18 - 15

- السلوم 17 - 13

- سيوة 16 - 09

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 14

- كاترين 19 - 03

- رأس سدر 23 - 14

- نخل 19 - 04

- طابا 19- 16

- نويبع 21 - 15

- حلايب 23 - 18

- شرم الشيخ 24 - 17

- الغردقة 23 - 17

- مرسى علم 24 - 17

- الفيوم 20 - 14

- بني سويف 21 - 13

- المنيا 20 - 11

- أسيوط 21 - 12

- سوهاج 22 - 12

- قنا 23 - 13

- الأقصر 24 - 13

- أسوان 24 - 13

- الوادي الجديد 23 - 11

- أبو سمبل 24 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 22-17