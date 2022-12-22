حزب التجمع يتبرع بأجهزة طبية و3 عربات أدوية لمستشفى البدرشين بالجيزة

أعلن الكاتب الصحفي النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تبرع حزب التجمع ببعض التبرعات العينية لمستشفى البدرشين بمحافظة الجيزة.

وكتب «عصام» على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «اليوم تقدم حزب التجمع بالبدرشين بأجهزة طبية، 3 رسم قلب، و3 عربات أدوية وغيرها من الأجهزة الطبيه التي طلبها مدير مستشفى البدرشين العام».

وعد لمدير مستشفى البدرشين بإصلاح حضانات الأطفال المعطلة

وأضاف علاء عصام: «علمت من خلال الزيارة التي قمت بها أن هناك 13 حضانة تعمل بشكل جيد، و8 أخرى متوقفة عن العمل، ووعدت مدير مستشفى البدرشين بإصلاح هذه الحضانات».

وتابع عضو مجلس النواب: «نحن لا نعمل في مجال الثقافة فقط، لكن الصحة هي التي ستجعلنا نتثقف ونمارس الرياضة ونعمل وننتج»، مؤكدا: «البدرشين في القلب».

وعلاء عصام هو عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين شباب حزب التجمع على مستوى الجمهورية.