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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس وملك الأردن.. بحث التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر

كتب:

محمد أبو عمرة
02:02 م | السبت 17 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

يأتي الاتصال، في إطار التشاور المنتظم بين الرئيس وشقيقه جلالة الملك عبدالله، تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السيسي يعبر عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية بين البلدين

وعبّر الرئيس للملك عبدالله عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطوّر مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

الملك عبدالله يشيد بالعلاقات الأخوية بين مصر والأردن

وأشاد الملك عبدالله، من جانبه بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع الرئيس، مؤكداً تطلعه للدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.