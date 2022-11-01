قصة بكاء الشيف أسامة السيد عام 2013 بسبب متصلة من فرنسا: لا تنسونا في الدعاء

فترة طويلة وصلت لـ9 سنوات قضاها الشيف أسامة السيد في فضائية «دبي»، حيث قدم هناك برنامجه اليومي الأشهر على الإطلاق «مع أسامة أطيب»، قبل أن ينتقل لفضائية cbc سفرة.

كانت آخر حلقة للشيف أسامة قبل رحيله عن القناة لاستعراض أبرز الحلقات التي قدمها والتي بلغ عددها أكثر من 1800 حلقة وعرض بعض المشاهد التي لا تُنسى من البرنامج.

وفوجئ الشيف أسامة بمكالمة من متصلة تُدعى أمل تتصل به من فرنسا، ولم تتمالك أمل نفسها وبكت حزنًا على مغادرة الشيف أسامة للقناة التي ظل يطل عليهم منها لمدة 9 سنوات كاملة، خاصة بسبب تأثير الشيف أسامة الإيجابي عليها حيث تعلمت منه الطبخ.

بفضلك قدرت أتعلم أشياء كتيرة

وقالت أمل باكية في اتصالها «السلام عليكم شيف أسامة ..كيفك..الخبر المفجع ..وأنا كان بدي أقول شيء.. إنت عوضت كل الفتيات المتزوجات اللي فقدوا أمهاتهم.. أنا بفضلك تعلمت كتير أشياء لأني فقدت أمي من حوالي 8 سنوات وتزوجت ومكنتش أعرف أي شيء ودخلت الدراسات العليا وبفضلك قدرت أتعلم أشياء كتيرة كتيرة كتيرة».

بينما تأثر الشيف أسامة ولم يتمالك نفسه وبكى قائلًا: «الحمد لله وأنا بشكرك جدًا لشعورك ولكن زي ما قولت لكل بداية نهاية ولا تنسونا في الدعاء وسامحونا لو كنا قصرنا في أي حاجة».

وأعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة وفاته وطلبت من متابعيه الدعاء له بالرحمة والمغفرة، واحتل وسم «الشيف أسامة» قائمة الأكثر انتشارًا عبر محرك البحث جوجل.