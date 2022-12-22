البابا تواضروس ينعى الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي

نعى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الحبر الجليل الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، الذي تنيّح عن عمر ناهز 74 عاما، بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد على 49 سنة، رعى خلالها إيبارشية نجع حمادي لمدة 45 سنة.

وخدم نيافة الأنبا كيرلس أبناءه بروح الأبوة المُحِبة وتحمل كثيرًا من التجارب التي زكته، وتعامل معها بأمانة وحكمة، فأحبه أبناء إيبارشيته، وكل من عرفوه أو تعاملوا معه.وتحمل نيافته أثقال المرض لفترة طويلة بلا تذمر، بل بشكر وإيمان شاخص نحو السماء والمُلك المعد لنا من قبل إنشاء العالم.

موعد صلاة تجنيز الأنبا كيرلس

أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، نياحة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وبهجورة وفرشوط وأبوتشت والوقف ورئيس دير الأبنا بضابا، بعد صراعٍ طويل مع المرض، حيث كان يعاني خلال الأيام الماضية من سوء في الأوضاع الصحية.

وقال المتحدث باسم الكنيسة، إنّ صلوات تجنيزه ستقام في الخامسة من مساء اليوم، في دير القديس الأنبا بضابا بنجع حمادي.

تعليمات لجنة تنظيم جنازة الأنبا كيرلس

أعلنت لجنة النظام الخاص بمراسم تجنيز الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، في بيان عبر منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددًا من التعليمات؛ لتجنب الفوضة في دير الأنبا بضابا خلال صلوات التجنيز.

ظوابط صلاة التجنيز

- نظرة الوداع للأنبا كيرلس في دير الأنبا بضابا بنجع حمادي، من الساعة 8:30 صباح اليوم، سيتم فتح الدير للشعب الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس.

- لا توجد أماكن داخل فناء لدوخل السيارات أو الموتوسكلات.

- اتباع تعليمات لجنة النظام والكشافة في الدخول والخروج حسب المسارات المحددة لذلك.