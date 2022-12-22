من هو الأنبا كيرلس؟.. أبرز المعلومات عن أسقف نجع حمادي الراحل

أعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، نياحة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وبهجورة وفرشوط وأبوتشت والوقف ورئيس دير الأبنا بضابا، بعد صراع طويل مع المرض، إذ كان يعاني خلال الأيام الماضية من سوء في الأوضاع الصحية.

وقال المتحدث باسم الكنيسة، ستقام صلوات تجنيزه في الخامسة من مساء اليوم، بدير القديس الأنبا بضابا في نجع حمادي، وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الأنبا كيرلس الراحل:

من هو الأنبا كيرلس الراحل

- ولد الأنبا كيرلس في 24 سبتمبر 1948 بمنفلوط في أسيوط.

- حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة أسيوط.

- عُيِّنَ ناظرًا لدير الأنبا بولا بالصحراء الشرقية وهو علماني لشده حِرصهُ وأمانتهُ.

- خدم في بداية حياته في بأبو تيج.

- رُسّم راهبًا باسم الراهب أنطونيوس الأنبا بولا في 17 أكتوبر 1973، بدير الأنبا بولا، في البحر الأحمر.

- رُسّم أُسقفًا على نجع حمادي وأبو تشت في قنا بيد البابا شنودة الثالث في 29 مايو 1977.

- في حبرية البابا شنودة الثالث، كان في لجان المجمع المقدس التالية «لجنة الرعاية والخدمة - لجنة الطقوس».

الأوضاع الصحية للأنبا كيرلس

عانى الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، خلال الفترة الأخيرة من العديد من الأزمات الصحية حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية وأعلنت الإيبارشية نقله العناية المركزة.

وفي 2021 ومع تكرار الأزمات الصحية للأنبا كيرلس، أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قراراً بابوي بتشكيل لجنة من 3 مـن الأساقفة وهم، الأنبا بيمن أسـقف نقادة وقـوص، والأنبا يوأنـس أسـقف أسـيوط، والأنبا بيجـول أسـقف ورئيـس ديـر المحرق، لإدارة الإيبارشية ومساعدة الأب الأسقف والإشراف الكامل رعويًا وماليًا وإداريًا علـى جميع كنائس الإيبارشية ومرافقهـا والديـر مع تقديـم تقرير شهري عـن أعماله.