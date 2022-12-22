رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

احتراق مخزن ألواح فوم ومواد طلاء في الشيخ زايد

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:15 ص | الخميس 22 ديسمبر 2022
حريق ـ صورة أرشيفية

حريق ـ صورة أرشيفية

شب حريق في مخزن ألواح فوم ومواد طلاء، قضى على محتوياته بالكامل، بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالحريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم كريم سمير، رئيس مباحث الشيخ زايد ثان، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق.

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ الحريق شب داخل مخزن به ألواح فوم ومواد طلاء محكم القفل، ونتج عنه احتراق محتويات المخزن بالكامل ولا توجد إصابات أو وفيات، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

 

اقرأ المزيد:

السيطرة على حريق في شقة سكنية بالغردقة دون خسائر بشرية

ضبط شخص تسبب في حريق حوشين بسوهاج

السيطرة على حريق داخل مطعم عائم في المعادي دون خسائر

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع الحُصر بشبرا الخيمة
بقلم جيهان عبد العزيز