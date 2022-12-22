احتراق مخزن ألواح فوم ومواد طلاء في الشيخ زايد

شب حريق في مخزن ألواح فوم ومواد طلاء، قضى على محتوياته بالكامل، بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالحريق

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم كريم سمير، رئيس مباحث الشيخ زايد ثان، يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق.

وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ الحريق شب داخل مخزن به ألواح فوم ومواد طلاء محكم القفل، ونتج عنه احتراق محتويات المخزن بالكامل ولا توجد إصابات أو وفيات، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.