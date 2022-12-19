السيطرة على حريق داخل مطعم عائم في المعادي دون خسائر

قامت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بالسيطرة على حريق اندلع داخل أحد المطاعم، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة أن سبب نشوب الحريق ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بنشوب حريق داخل أحد المطاعم العائمة بمنطقة المعادي، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، كما تم فرض كردون أمنى، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران ومنع امتدادها الى الأماكن المجاورة، كما تمت السيطرة على الحريق دون أى خسائر بشرية أو مادية.

وتبين من خلال تحريات الشرطة أن الحريق نشب في البار الخاص بالمطعم العائم، وذلك بسبب وقوع ماس كهربائي، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.