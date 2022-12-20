ضبط شخص تسبب في حريق حوشين بسوهاج

اندلع حريق في أحد الأحراش نتيجة حريق كمية من البوص، وامتدت ألسنة اللهب لحوش مجاور، وانتقلت على الفور وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع البلاغ، وتم ضبط المتسبب فيهما.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق بحوش دائرة مركز سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث

وبالانتقال تبين نشوب حريق بحوش ملك المدعو «حربي م ح م» سن 58 عامًا، عامل بمسجد ويقيم بذات الناحية، وامتد الحريق لحوش مجاور ملك المدعو «محمد ر ا س» سن 38 عامًا عامل ويقيمان بذات الناحية، مشيدين بالبلوك الأبيض ومسقوفين بالنخيل والبوص.

الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق

وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات، وبسؤال المذكورين أفادا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق لقيام المدعو «بكري م ا ح» سن 46 عامًا مزارع بإشعال النيران في كمية من البوص بجوار حوش الأول وامتدت بفعل الرياح للحوشين واتهماه بالإهمال واحتراق كمية من البوص.

وتم ضبط المشكو فـي حقه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة «دون قصد»، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.