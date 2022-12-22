اليوم.. جلسة محاكمة الفنانة ليلى غفران في قضية سب وقذف محاميها السابق

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بعد قليل، جلسة محاكمة الفنانة ليلي غفران، في قضية التشهير وسب وقذف المحامي حسن أبو العينين محاميها السابق.

بلاغ ضد ليلى غفران

وأحالت النيابة العامة، الدعوى القضائية التي أقامها المحامي حسن أبو العينين، والتي حملت رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، ضد الفنانة ليلى غفران، إلى المحكمة الاقتصادية بعد عامين من التحقيقات في قضية التشهير وسب وقذف المحامي حسن أبو العينين محاميها السابق.

سب وقذف وتشهير

وقال حسن أبو العينين المحامي، في الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، والتي أقامها ضد الفنانة ليلى غفران، والتي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بعد قليل، إنه خلال الدعوى طالب بتعويض مالي قدرة مليون جنيه، في قضية السب والقذف والتشهير به من قبل «غفران»، لما لحق به من أضرار معنوية ومادية.

سرقة خاتم ألماس

وأكد حسن أبو العينين المحامي، أنه تقدم ببلاغ ضد الفنانة ليلى غفران و4 آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، وبعد عامين من التحقيقات وانتهاءها، تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، بعد أن اتهمته الأولى بسرقة خاتم ألماس، بعد أن سرق منها من قبل عاملة المنزل لديها.