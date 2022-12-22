إصابة طفلة بنزيف في المخ على يد والدها بالبدرشين

تجرد أب من المشاعر، وتعدى على ابنته وأصابها بإصابات خطيرة، بسبب التبول اللاإرادي، وألقي القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين، بتلقيه بلاغ من مستشفى الهرم، بوصول الطفلة منة محمد 3 سنوات ومقيمة أبو صير دائرة المركز، مصابة بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ووجود آثار حروق قديمة برفقه جدها عادل قدري 55 سنة عامل، ومقيم بذات العنوان.

ضبط والد الطلفلة

وكلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال الشرطة، بالانتقال إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص وسؤال جدها، قرر قيام والدها «نجله» 28 سنة، عامل، بالتعدي على كريمته بالضرب وإحداث إصابتها بسبب قيامها بالتبول اللا إرادي، ألقي القبض على المتهم.

واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.