«الجنايات» تستكمل محاكمة المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بمصر القديمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، اليوم الخميس، جلسة محاكمة عدد 9 متهمين لاتهامهم بانتحال صفة ضباط وأمناء شرطة وخطف مواطنين وسرقتهما بالإكراه بمنطقة مصر القديمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس ومحمد فاروق.

تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين

وانتهت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في القضية، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمة خطف المجني عليهما بالإكراه، بعد إيهام المجني عليه الأول بشراء بعض المعدات الخاصة بعمله واتفقوا معه على موعد ومكان محدد وحال ذلك اقتادوه داخل إحدى السيارات «ميكروباص»، وكان ذلك رغما عنه حال ادعائهم بأنهم ضباط وأمناء شرطة في منطقة مصر القديمة.

كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة بيضاء، وسرقوا بالإكراه المنقولات المملوكة للمجني عليهما حال اقترافهم للجريمة الأولى، بعد إشهارهم أسلحة بيضاء في وجوههما وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفوسهما والاستيلاء على المنقولات على النحو المبين بالتحقيقات.

انتحال صفقة ضباط وأمناء شرطة

واحتجز المتهمون بعد انتحالهم صفة ضباط وأمناء شرطة، المجني عليهما داخل السيارة بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالأوراق.