كيفية التبرع لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال.. طرق سهلة

يحرص العديد من الأشخاص على تقديم التبرعات للمستشفيات والجمعيات الخيرية، ومن ضمنها مستشفى 57357 الخاص بعلاج سرطان الأطفال.

هناك عدة طرق للتبرع لحساب مستشفى 57357 وهو ما نوضحه في السطور التالية.

كيفية التبرع لمستشفى 57357

يمكن التبرع لمستشفى 57357 من خلال إرسال رسالة عبر هاتفك المحمول، بكتابة أي كلمة فيها ثم اكتب مكان المرسل إليه رقم 57357، واضغط على إرسال، وتكلفة تلك الرسالة 5 جنيهات.

كما يمكن التبرع من خلال تحويل الأموال على أرقام حسابات المؤسسة المفتوحة لدى البنوك المختلفة مثل بنك مصر والأهلي والتعمير والإسكان وبنك الإسكندرية والقاهرة، وغيرها من البنوك التي تخصص أرقاما للتبرع لصالح مستشفى سرطان الأطفال.

شركات الدفع الإلكتروني

كما يمكن التبرع لمستشفى سرطان الأطفال 57357، من خلال شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري ومصاري، أو من خلال البريد المصري أيضا، كل ما عليك هو الذهاب لأحد الأماكن المذكورة وتحديد نوع التبرع ولصالح من، وسوف تأخذ إيصالًا من المحصل من مكان التبرع، وبعد 72 ساعة من التبرع، يُمكنك الاتصال بالخط الساخن للمستشفى للتأكد من وصول تبرعك لهم.

إذا أردت التبرع في لحظات معدودة وأنت في المنزل فيمكنك ذلك من خلال حساب فودافون كاش، واتباع خطوات التبرع واختيار التبرع لصالح المستشفى واكتب القيمة التي تريد إرسالها والتبرع بها لتتم العملية في ثوان، أو الذهاب إلى فروع شركة الاتصالات الشهيرة لتحويل أو إيداع المبلغ الذي تريد التبرع به.