عروض ملتقى «أولادنا» ترسم البهجة على وجوه أطفال مستشفى 57357

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات خامس أيام ملتقى «أولادنا» الدولي لذوي القدرات الخاصة، بعدد من المواقع منها دار الأوبرا ومستشفى 57357، وحديقة الأزهر، وغيرها من الأماكن.

عروض «أولادنا» بمسرح 57357

نظمت إدارة الدورة السادسة من ملتقى أولادنا برئاسة سهير عبد القادر، اليوم، جولة بالأتوبيس المكشوف لعدد من الفرق المشاركة بالملتقى بشوارع القاهرة، وبعد ذلك توجهت الفرق إلى مؤسسة مستشفى 57357، حيث قدموا مجموعة من العروض الفنية بمسرح المستشفى، التي رسمت البهجة على وجوه الأطفال المرضى.

عروض ملتقى أولادنا

شارك بالعروض كل من: فريق «بانين» من الكاميرون، فريق «أصحاب الهمم لمتلازمة داون» من ليبيا، و«كرياكوس فرييجوس» من اليونان، بينما أقيمت ورشة الإكسسوارات، وورشة أشغال الإبرة، في قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية.

وأقيم حفل افتتاح الدورة السادسة من ملتقى أولادنا، مساء الخميس الماضي، وتم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة من ذوي القدرات الخاصة، على رأسهم اسم المنتج محسن علم الدين، وتسلمتها عنه ابنته ياسمين، واسم الموسيقار سيد مكاوي وتسلمتها عنه السفيرة إيناس مكاوي وأميرة مكاوي، وشيخة القاسمي.

فرق فنية من 24 دولة

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، وسط مشاركة فرق فنية من 24 دولة.

وتشهد هذه الدورة لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية الإفريقية والصينية والعربية.