جامعة طنطا تعيد البسمة لوجوه أطفال مستشفى 57357.. «رسالتنا خدمتهم»

«نحن في خدمة أطفالنا» هذه هي رسالة مستشفيات جامعة طنطا إلى الأطفال المصابين بالسرطان وذويهم، والذين سرعان ما عادت الابتسامة لوجوههم مرة أخرى بعد أيام من القلق الذي سيطر عليهم، عقب إعلان مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 57357 تجميد العمل داخل فرع طنطا.

وقال الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، إن جامعة طنطا ومستشفياتها وكوادرها الطبية قادرة على تحمل المسؤولية وتشغيل مستشفى 57357 فرع طنطا بأعلى كفاءة، وتقديم خدمة متميزة للمرضى، وعدم غلق هذا الصرح الطبي الكبير، موجها رسالة إلى أطفال السرطان وذويهم «الخدمة مستمرة ونحن في خدمة أطفالنا مصابي السرطان».

رسالة اطمئنان للمرضى وذويهم

وأشار رئيس جامعة طنطا، أنه فور تكليف مجلس الوزراء لجامعة طنطا بتشغيل مستشفى 57357 فرع طنطا، الشهر الماضي، تم عقد اجتماعا مع مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعي بشكل فوري، استمر حتى الساعات الأولى من الصباح، وأسفر عن سرعة وضع خطة أو دراسة جدوى تتضمن معرفة احتياجات المستشفى من أجل تشغيلها بأعلى كفاءة وتقديم خدمة متميزة للمرضى، وأيضا الاستمرار في تقديم تلك الخدمة وعدم غلق هذا الصرح الطبي الكبير.

قرار مجلس أمناء مؤسسة 57357 بتعليق العمل لوجود أزمة مالية في فرع طنطا، أثار الفزع في قلوب أهل المرضى، لكن ما سرعان ما تحول هذا القلق إلى اطمئنان، بعد تصريحات رئيس جامعة طنطا بأن مستشفيات الجامعة لديها القدرة على تحمل المسؤولية وتشغيل المستشفى بنفس الكفاءة والخدمة الطبية المتميزة، والذي جاء فيها «الخدمة الطبية لأطفالنا مستمرة، ونحن قادرين على محاربة هذا المرض».

خطة زمنية لنقل المرضى

وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه زار مستشفى 57357 بالقاهرة، والتقى الدكتور شريف أبو النجا، المدير التنفيذي للمستشفى، وفريق العمل المختص بإدارة المستشفى، وذلك في إطار التشاور حول آليات نقل إدارة وتشغيل فرع طنطا من مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بطنطا إلى جامعة طنطا، من خلال استراتيجية متكاملة تضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى بنفس الكفاءة، وطبقًا لبروتوكولات العلاج المعمول بها في مستشفى 57357 ومناقشة بروتوكول للتعاون المشترك.

كما أوضح أنه تم الاتفاق على ضرورة الحفاظ على مصلحة المرضى في المقام الأول، وكذلك الحفاظ على مصلحة العاملين، وتم عرض الخطة المقترحة من مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، ومدى زمني محدد.

وأوضح الدكتور هشام توفيق، رئيس قسم الأورام بجامعة طنطا، ومسؤول ملف تشغيل مستشفى 57357، أن هناك استعداد كامل لاستقبال المرضى بمركز الأورام ومستشفيات الجامعة من أجل استكمال رحلة العلاج، وأنه تم مؤخرا زيارة مستشفى 57357 بطنطا بهدف التعرف على إمكانيات المستشفى البشرية والمادية لإعداد تقرير تفصيلي لتحديد المتطلبات والإمكانيات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

افتتاح فرع طنطا في 2015

يذكر أن مستشفى 57357 فرع طنطا تم افتتاحه في 2015، بسعة 60 سريرا، لتخدم الأطفال المصابين بالسرطان من منطقة الدلتا، وتم تزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يتوافق مع المعايير الدولية الطبية ويخدم نحو 1700 مريض.