باحث أثري: يجب تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الحضارة المصرية

قال الدكتور محسن محفوظ، الباحث في الحضارة المصرية، إن هناك مفاهيم مغلوطة مأخوذة عن الحضارة المصرية القديمة، ومهمة المتخصصين تصحيحها، فالإنسان المصري نشأت حضارته عن طريق مراقبته للطبيعة، موضحًا أن أحد المفاهيم الخاطئة مأخوذة عن «المرأة»، حيث يعتبرونها رمزًا للشيطان وهذا عكس الواقع، حيث أن الملكة نفرتاري وزوجة أمنحتب الثالث والملكة حتشبسوت ساهمن في استقرار الحضارة المصرية.

أول شهيد حارب الهكسوس ليس «سقنن رع»

وأضاف «محفوظ»، خلال مداخلة هاتفية عبر «سكايب» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن من بين المفاهيم الخاطئة أيضًا هو أن أول شهيد حارب الهكسوس هو «سقنن رع»، لكن الحقيقة أن أول ملك اُستشهد هو «سنب كاي»، موضحًا أن مصر أهم دولة على مستوى العالم صاحبة حضارة قديمة، ويجب البحث عن فلسفة المصري القديم لإحياء حضارته.

الفراعنة كانوا متفوقين في عدد من المجالات

وأشار الباحث في الحضارة المصرية، إلى أن الفراعنة كانوا متفوقين في عدد من المجالات، فالحضارات الرومانية والإغريقية امتداد للحضارة المصرية، كما طالب بضرورة الاستثمار في التراث الحضاري والثقافي، واستشهد بنموذج نقل «المومياوات الملكية»، الذي شهده العالم أجمع، ويعد أحد أنواع السياحة الثقافية.