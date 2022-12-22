مصرع طفل في حادث تصادم بمنيل شيحة بالجيزة

لقي طفل مصرعه حال عبوره الطريق واصطدام سيارة ملاكي به بمنطقة منيل شيحة بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث أبو النمرس يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث ومتوفى بالطريق الزراعي بمنطقة منيل شيحة اتجاه الحوامدية دائرة المركز.

كسر بقاع الجمجمة

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بتوجه رجال الشرطة إلى مكان الحادث وبالانتقال والفحص تبين وفاة طالب 10 سنوات ومقيم منيل شيحة دائرة المركز إثر إصابته بكسر بقاع الجمجمة وسحجات بالبطن والظهر وذلك حال عبوره الطريق اصطدمت به سيارة ملاكي مما أدى إلى سقوطه أمام سيارة ميكروباص قادمة من الخلف نتج عنه وفاته، تم التحفظ على السيارتين وقائديها، ونقل الجثة إلى مستشفى أبو النمرس العام، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.