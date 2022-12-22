تطورات جديدة في واقعة تعدي سائق «توك توك» على شقيقين بحلوان.. دافعا عن فتاة

خضع المتهم بافتعال مشاجرة بالأسلحة البيضاء في نطاق دائرة حلوان، مع شقيقي بسبب فتاة، للتحقيق بشأن الواقعة، وأدلى اعترافاته تفصيليًا حول الواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

كما أمرت النيابة بعرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه.

مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة

وكشفت التحقيقات أن الواقعة جرى تسجيلها عبر مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة في نطاق المكان، وتم تحديد هوية المتهم من خلال ظهوره في الفيديو.

وأوضحت التحقيقات، أنه بتاريخ 16 ديسمبر الجاري، تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص وشقيقه، مصابين بجروح متفرقة في الجسم، يقيمان بدائرة القسم بتضررهما من سائق «توك توك» لتعديه عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما باستخدام سلاح أبيض، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم، نظرا لمعاكسة الأخير إحدى الفتيات المارة بالطريق، فتطورت إلى مشاجرة، تعدى المذكور خلالها عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المشار إليها، وجرى ضبطه وبحوزته سلاح أبيض.

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية، يقول المحامي رامي عبدالمنعم، إن المادتين 240 و241 من قانون العقوبات حددتا عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات، وهي الوصول للسجن المشدد.

وأوضخ المحامي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: (كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي)».